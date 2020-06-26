«Челси» победил «Манчестер Сити», «Ливерпуль» стал чемпионом

«Челси» обыграл «Манчестер Сити» в матче 31-го тура чемпионата Англии — 2:1. Счет открыл Кристиан Пулишич в середине первого тайма. В начале второй половиные Кевин де Брейне сравнял счет, реализовав штрафной.

Победный мяч провел бывший хавбек «Анжи» Виллиан с пенальти, назначенный после удаления Фернандинью за игру рукой. В составе «Ман Сити» с 59-й минуты играл экс-игрок «Уфы» Александр Зинченко.

Потеря очков «Сити» принесла чемпионство «Ливерпулю». Команда Юргена Клоппа потеряла в 31 матче только 7 очков и стала победителем премьер-лиги за семь туров до конца сезона. Это первый чемпионский титул «красных» с 1990 года и 19-й в истории. Больше побед только у «Манчестер Юнайтед» (20).

Чемпионат Англии. Премьер-лига

31-й тур

«Челси» — «Манчестер Сити» — 2:1 (1:0)

Голы: Пулишич, 36 (1:0). Де Брейне, 55 (1:1). Виллиан, 78 — с пенальти (2:1).

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Баркли (Ковачич, 73), Канте, Маунт (Гилмор, 90+1), Виллиан, Жиру (Абрахам, 62), Пулишич (Педро, 90+1).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт (Отаменди, 74), Менди (Зинченко, 59), Фернандинью, Гюндоган, Де Брейне, Эрнандес (Сильва, 55), Стерлинг, Махрез, Бернарду Силва (Габриэл Жезус, 55).

Предупреждения: Алонсо, 38. Де Брейне, 76.

Удаление: Фернандинью, 77.

Судья: Аттуэлл.

25 июня. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».