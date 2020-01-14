«Челси» отправил скаутов просматривать Милинковича-Савича

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич попал в сферу интересов «Челси». Лондонский клуб отправил своих скаутов в Италию для просмотра 24-летнего серба, в котором лично заинтересован тренер «синих» Фрэнк Лэмпард, сообщает La Gazetta dello Sport.

В текущем сезоне серии А Милинкович-Савич отыграл 17 матчей, забил три гола и отдал пять голевых передач.

Футболист перешел в итальянскую команду в 2015 году. Портал transfermarkt.de оценивает его стоимость в 70 миллионов евро. Контракт Милинковича-Савича с «Лацио» рассчитан до 2024 года.

Летом игрок уже мог переехать в Англию. На него претендовал «Манчестер Юнайтед», но клубы не смогли договориться об условиях сделки. «Лацио» рассчитывает выручить от продажи игрока 100 миллионов евро.