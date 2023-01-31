«Челси» отдал полузащитника Казадеи в аренду «Редингу» до конца сезона

Полузащитник «Челси» Чезаре Казадеи перешел в «Рединг» на правах аренды.

Как сообщает пресс-служба синих, 20-летний футболист будет выступать за клуб из чемпионшипа до конца сезона.

Казадеи перешел в «Челси» из «Интера» в августе 2022 года и выступал за молодежную команду. На счету полузащитника в текущем сезоне 13 матчей, 5 голов и одна результативная передача.

Казадеи провел с основной командой «Челси» зимний тренировочный сбор в Абу-Даби в декабре.

«Рединг» на данный момент занимает 16-е место в чемпионшипе, набрав 37 очков в 28 матчах.