Полузащитник «Сассуоло» Траоре прилетел в Англию для завершения перехода в «Борнмут»

Полузащитник «Сассуоло» Хамед Траоре прилетел в Англию для того, чтобы завершить свой переход в «Борнмут».

22-летний ивуариец пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с клубом. «Борнмут» заплатит за футболиста 30 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Траоре сделал 3 результативные передачи в 11 матчах за «Сассуоло». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.