"Челси" объявил об уходе Кэйхилла

"Челси" на своем официальном сайте объявил об уходе защитника Гэри Кэйхилла​. 33-летний англичанин покинет клуб в статусе свободного агента.

– Когда Кэйхилл перешел в "Челси" из "Болтона"​, мало кто мог предсказать, какое влияние он окажет на успехи команды за время пребывания в клубе. Тогда Гэри перешел в статусе очень хорошего защитника. Сейчас же он покидает клуб, будучи его капитаном и легендой. Он был неотъемлемой частью команды, которая выиграла целый ряд трофеев, как в Англии, так и в Европе.

Великий капитан и прекрасный человек. Клубу его будет не хватать. Спасибо, Гари, и всего тебе наилучшего, – говорится в сообщении "Челси".

Кэйхилл выступал за "Челси" с 2012 года. В составе синих футболист стал двукратным чемпионом Англии, а также выиграл Лигу чемпионов и дважды Лигу Европы. Защитник провел за лондонцев 290 матчей и забил 25 голов.