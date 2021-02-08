ESPN: «Манчестер Сити» все еще хочет заполучить Месси

«Манчестер Сити» не утратил интереса к нападающему «Барселоны» Лионелю Месси, которого можно будет заполучить на правах свободного агента, сообщает ESPN.

«Горожане» собираются сделать предложение аргентинцу в марте или апреле.

Действующий контракт капитана «Барселоны» с клубом истекает 30 июня 2021, а по правилам ФИФА за полгода до завершения нынешнего соглашения любой игрок может официально начинать поиски нового места трудоустройства.

В конце января в издании El Mundo Deportivo появилась информация о контракте форварда на 555 миллионов евро, который он заключил в 2017 году. По данным СМИ, Месси был возмущен публикацией конфиденциальных данных и рассматривает вариант ухода из клуба.

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за «Барселону» 26 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 7 результативных передач.