«Челси» намерен вернуть Аке следующим летом

Защитник «Борнмута» Натан Аке находится в сфере интересов «Челси». Лондонский клуб намерен оформить трансфер 24-летнего голландца следующим летом, сообщает Sky Sports.

Сумма возможного трансфера оценивает в 40-50 миллионов фунтов стерлингов. Инициатором приглашения игрока выступает главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард.

В текущем сезоне на счету Аке 1 гол и 1 результативная передача в девяти матчах чемпионата Англии. Напомним, что Аке тренировался в академии «Челси» с 15 лет и дебютировал в профессиональном футболе в составе лондонского клуба.

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