«Челси» — «Ливерпуль»: Виллиан в стартовом составе хозяев
17:35
Стали известны стартовые составы «Челси» и «Ливерпуля» на матч 6-го тура чемпионата Англии. Встреча пройдет сегодня, 22 сентября, начало — в 18.30 (мск). Игра состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж».
С первых минут у «Челси» выйдет на поле нападающий Виллиан.
Стартовый состав «Челси»: Аррисабалага — Аспиликуэта, Кристенсен, Томори, Эмерсон — Канте, Жоржинью, Ковачич — Виллиан, Абрахам, Маунт.
Стартовый состав «Ливерпуля»: Адриан — Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон — Фабинью, Хендерсон, Вийналдум — Мане, Фирмину, Салах.
Here's how today's Chelsea team looks! ?— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 22, 2019
What do you think? #CHELIV pic.twitter.com/jXw63tzKsR
? #CHELIV team news. Today's line-up ? @ChelseaFC... https://t.co/OWW0EsMxOb— Liverpool FC (@LFC) September 22, 2019