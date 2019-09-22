Стали известны стартовые составы «Челси» и «Ливерпуля» на матч 6-го тура чемпионата Англии. Встреча пройдет сегодня, 22 сентября, начало — в 18.30 (мск). Игра состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж».

С первых минут у «Челси» выйдет на поле нападающий Виллиан.

Стартовый состав «Челси»: Аррисабалага — Аспиликуэта, Кристенсен, Томори, Эмерсон — Канте, Жоржинью, Ковачич — Виллиан, Абрахам, Маунт.

Стартовый состав «Ливерпуля»: Адриан — Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон — Фабинью, Хендерсон, Вийналдум — Мане, Фирмину, Салах.