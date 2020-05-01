«Челси» готов платить Абрахаму 8 миллионов евро в год

«Челси» возобновил переговоры о новом контракте с нападающим Тэмми Абрахамом. Лондонский клуб предлагает 22-летнему англичанину контракт до 2025 года. «Синие» готовы платить форварду 8 миллионов евро за сезон, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

В сезоне-2019/20 Абрахам забил 15 голов и отдал 6 результативных передач в 34 матчах за «Челси». Действующий контракт футболиста с «синими» действует до лета 2022 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость англичанина в 50 миллионов евро.