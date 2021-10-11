Маркус Рэшфорд прокомментировал возвращение в «МЮ» Роналду

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал возвращение в клуб нападающего Криштиану Роналду.

«Возвращение Криштиану вызвало невероятные чувства во мне как в футболисте, так и в болельщике «Манчестера». Всегда здорово, когда легенды возвращаются в команду. Играть вместе с Роналду на «Олд Траффорд» — потрясающий опыт. Надеюсь, это станет толчком для нас к завоеванию трофеев», — цитирует Рэшфорда BBC.

27 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Роналду из «Ювентуса». Нападающий выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год. В составе команды он провел 200 матчей в АПЛ, забив 87 мяча и сделав 34 голевые передачи.