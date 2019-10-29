Чарли Николас: «У Джаки нет будущего в «Арсенале»

Бывший нападающий «Арсенала» Чарли Николас считает, что у полузащитника Гранита Джаки нет будущего в клубе. 27-летний капитан «канониров» поссорился с фанатами команды во время матча чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (2:2). Болельщики освистали его во время замены, в ответ на это Джака приложил руку к уху, спровоцировав еще более жесткий свист, а потом швырнул футболку на газон и ушел в подтрибунное помещение.

— Он представляет «Арсенал» в роли капитана, — цитирует Sky Sports Николаса. — Но нельзя думать, что ты выше команды. Его поведение было ужасным. Я не вижу у него будущего в «Арсенале». Думаю, сейчас руководство клуба смотрит на команду и говорит: «Это «Арсенал»?» У него великая история, были потрясающие игроки, но если нет фанатов, то нет и души. Я буду удивлен, если Джака снова сыграет за «Арсенал». Он явно популярен в раздевалке, если его выбрали капитаном. Это командный игрок, но его действия недопустимы.