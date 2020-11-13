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Бывший тренер «Стоук Сити» Пьюлис возглавил «Шеффилд Уэнсдей»

22:07
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Новым главным тренером «Шеффил Уэнсдей» стал Тони Пьюлис, сообщает сайт клуба.

Команда занимает предпоследнее, 23-е место в турнирной таблице чемпионшипа в нынешнем сезоне.

62- летний Пьюлис наиболее известен по работе в «Стоук Сити» с 2006 по 2013 год. Его последним клубом был «Мидлсбро», который он покинул в сезоне-2018/19.

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