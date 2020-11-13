Бывший тренер «Стоук Сити» Пьюлис возглавил «Шеффилд Уэнсдей»
Новым главным тренером «Шеффил Уэнсдей» стал Тони Пьюлис, сообщает сайт клуба.
Команда занимает предпоследнее, 23-е место в турнирной таблице чемпионшипа в нынешнем сезоне.
62- летний Пьюлис наиболее известен по работе в «Стоук Сити» с 2006 по 2013 год. Его последним клубом был «Мидлсбро», который он покинул в сезоне-2018/19.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.