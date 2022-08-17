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17 августа, 18:18

Виллиан на этой неделе подпишет контракт с «Фулхэмом»

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник «Челси» и «Арсенала» Виллиан подпишет контракт с «Фулхэмом», сообщает журналист Питер Рутцлер в Twitter.

34-летний бразилец сегодня прибудет на базу клуба.

Ранее Виллиан разорвал свой контракт с бразильским «Коринтиансом», с болельщиками которого он не смог поладить.

С августа 2013 по август 2020 года Виллиан выступал за «Челси», после этого он провел еще год в «Арсенале», а затем ушел в «Коринтианс».

В нынешнем сезоне Виллиан забил 1 гол и сделал 4 результативных передачи в 36 матчах за «Коринтианс».

Источник: https://twitter.com/peterrutzler/status/1559877458362597378
Виллиан да Силва (Виллиан)
Футбол
ФК Фулхэм
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Габриэл Жезус

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