Виллиан на этой неделе подпишет контракт с «Фулхэмом»

Бывший полузащитник «Челси» и «Арсенала» Виллиан подпишет контракт с «Фулхэмом», сообщает журналист Питер Рутцлер в Twitter.

34-летний бразилец сегодня прибудет на базу клуба.

Ранее Виллиан разорвал свой контракт с бразильским «Коринтиансом», с болельщиками которого он не смог поладить.

С августа 2013 по август 2020 года Виллиан выступал за «Челси», после этого он провел еще год в «Арсенале», а затем ушел в «Коринтианс».

В нынешнем сезоне Виллиан забил 1 гол и сделал 4 результативных передачи в 36 матчах за «Коринтианс».