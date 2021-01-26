Бывший игрок «Челси» раскритиковал Абрамовича за увольнение Лэмпарда

Бывший нападающий «Челси» Крис Саттон негативно отозвался об увольнении Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера «Челси».

«Лэмпард становится еще одной жертвой «Русской рулетки» в «Челси». Абрамович внес личный штрих, выступив в заявлением, чего он не делал ни с одним другим тренером, и это было мило, но все-таки он дал Лэмпарду пинка под зад» — сказал написал Саттон в своей колонке в Daily Mail.

25 января «Челси» объявил об отставке Фрэнка Лэмпарда. Бывший полузащитник клуба стал главным тренером перед сезоном 2019/2020. Специалист вывел «синих» в Лигу чемпионов с 4-го места в чемпионате Англии. В нынешнем сезоне «Челси» вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе, но в АПЛ расположился лишь на 9-ой строчке после 19 туров.