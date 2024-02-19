Булыкин: «Челси» надо вернуть Абрамовича, тогда выиграют трофей»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что только возвращение Романа Абрамовича в «Челси» позволит команде выиграть трофей.

«Какого российского игрока отправил бы в «Челси» исправлять ситуацию? А я бы владельца выбрал. Надо вернуть Абрамовича, тогда «Челси» выиграет один из трофеев. Но возвращение в нынешних реалиях невозможно, к сожалению», — сказал Булыкин ODDS.ru.

Абрамович владел «Челси» с 2003 по 2022 год. Весной 2022-го российский бизнесмен продал клуб консорциуму во главе с Тоддом Боули.