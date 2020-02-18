Букайо Сака: «Мне нравится выступать под руководством Артеты»

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба. Он отметил, что решение по данному вопросу будут принимать его агент и родители.

— Я оставлю решение этого вопроса своему агенту и моим родителям, и просто продолжу наслаждаться футболом, — цитирует футболиста SkySports. — Мне нравится выступать под руководством Микеля Артеты, поэтому посмотрим, что в конечном итоге произойдет.

«Арсенал» готов предложить полузащитнику взрослый контракт, чтобы удержать его в клубе. В данный момент 18-летний футболист зарабатывает 3 тысячи фунтов в неделю, а действующее соглашение рассчитано до 2021 года.

В текущем сезоне Сака сыграл в 24 матчах за «канониров». На его счету — 3 гола и 7 результативных передач.