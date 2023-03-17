Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

17 марта, 13:32

Бруну Фернандеш сыграл в этом сезоне больше всех минут среди игроков топ-5 лиг

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш является лидером топ-5 чемпионатов Европы по числу сыгранных минут в этом сезоне.

28-летний португалец сыграл в текущем сезоне 43 матча во всех турнирах, проведя на поле 4320 минут. Фернандеш отметился 8 голами и 12 результативными передачами.

Кроме Фернандеша в топ-5 по сыгранным минутам входят: форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн (3895), вингер «Реала» Винисиус Жуниор (3891), полузащитник «Челси» Энцо Фернандес (3791) и голкипер «Ливерпуля» Алиссон (3770).

Бруну выступает за «Манчестер Юнайтед» с января 2020 года. Ранее полузащитник сборной Португалии защищал цвета «Спортинга».

dsadadad
Бруну Фернандеш
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Мощнейшие цифры главного русского новичка: повторил результат Буре, впереди — только Овечкин
Уникальный успех ЦСКА: бросили в три раза меньше «Локомотива» и победили
Социальные пенсии дополнительно проиндексируют на 3,3% с 1 апреля
Прокуратура Манхэттена уведомила Трампа о его задержании 21 марта
Дрон-камикадзе «Привет-82» передадут добровольцам СВО в апреле
«Метрополитен-оперу» обязали заплатить $200 тыс. оперной певице Нетребко
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Конте: «Безусловно, клуб хочет сохранить Кейна до конца его карьеры»

Гарначо пытаются убедить выступать за Испанию, несмотря на вызов в сборную Аргентины
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 27 21 3 3 62-25 66
2
 Ман. Сити 27 19 4 4 67-25 61
3
 МЮ 26 15 5 6 41-35 50
4
 Тоттенхэм 28 15 4 9 52-40 49
5
 Ньюкасл 26 12 11 3 39-19 47
6
 Ливерпуль 26 12 6 8 47-29 42
7
 Брайтон 25 12 6 7 46-31 42
8
 Брентфорд 27 10 12 5 43-34 42
9
 Фулхэм 27 11 6 10 38-37 39
10
 Челси 27 10 8 9 29-28 38
11
 Астон Вилла 27 11 5 11 35-39 38
12
 Кр. Пэлас 27 6 9 12 21-34 27
13
 Вулверхэмптон 28 7 6 15 22-41 27
14
 Лидс 27 6 8 13 35-44 26
15
 Эвертон 28 6 8 14 22-40 26
16
 Нот. Форест 27 6 8 13 22-49 26
17
 Лестер 27 7 4 16 38-47 25
18
 Вест Хэм 26 6 6 14 24-34 24
19
 Борнмут 27 6 6 15 25-54 24
20
 Саутгемптон 28 6 5 17 23-46 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
17.03 23:00
Нот. Форест – Ньюкасл
 1 : 2
18.03 18:00
Астон Вилла – Борнмут
 3 : 0
18.03 18:00
Брентфорд – Лестер
 1 : 1
18.03 18:00
Ливерпуль – Фулхэм
 - : -
18.03 18:00
Саутгемптон – Тоттенхэм
 3 : 3
18.03 18:00
Вулверхэмптон – Лидс
 2 : 4
18.03 20:30
Челси – Эвертон
 2 : 2
19.03 17:00
Арсенал – Кр. Пэлас
 - : -
19.03 17:00
Брайтон – МЮ
 - : -
19.03 19:30
Ман. Сити – Вест Хэм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 28
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 21
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 16
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 9
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 19 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 26 1 8
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 25 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости