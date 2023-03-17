Бруну Фернандеш сыграл в этом сезоне больше всех минут среди игроков топ-5 лиг

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш является лидером топ-5 чемпионатов Европы по числу сыгранных минут в этом сезоне.

28-летний португалец сыграл в текущем сезоне 43 матча во всех турнирах, проведя на поле 4320 минут. Фернандеш отметился 8 голами и 12 результативными передачами.

Кроме Фернандеша в топ-5 по сыгранным минутам входят: форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн (3895), вингер «Реала» Винисиус Жуниор (3891), полузащитник «Челси» Энцо Фернандес (3791) и голкипер «Ливерпуля» Алиссон (3770).

Бруну выступает за «Манчестер Юнайтед» с января 2020 года. Ранее полузащитник сборной Португалии защищал цвета «Спортинга».