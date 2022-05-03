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Бруну Фернандеш: «Сейчас «МЮ» ничего не может сделать, кроме как закончить сезон наилучшим образом»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш подвел итоги матча 35-го тура чемпионата Англии против «Брентфорда» (3:0).

«Я давно я не забивал. Конечно, я счастлив, но эти цифры для меня не имеют значения. Хочу увеличивать количество трофеев, а не только голов. В последней домашней игре сезона мы хотели добиться хорошего результата и хорошо выступить. Мы знаем, что могли лучше, но все равно в последнем домашнем матче сезона мы сыграли хорошо. Болельщики замечательно поддерживали нас.

Мы знаем, что наш сезон был не на том уровне, на котором должен быть, но сейчас мы ничего не можем сделать, кроме как закончить его наилучшим образом: выиграть оставшиеся два матча и после этого думать о следующем сезоне», – приводит слова Фернандеша Sky Sports.

После этого матча «МЮ» с 58 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Брентфорд» с 40 очками – на 14-й строчке.

Бруну Фернандеш
ФК Брентфорд
ФК Манчестер Юнайтед
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 34 26 5 3 84-21 83
2
 Ливерпуль 34 25 7 2 86-22 82
3
 Челси 34 19 9 6 68-29 66
4
 Арсенал 34 20 3 11 54-41 63
5
 Тоттенхэм 34 19 4 11 59-39 61
6
 МЮ 36 16 10 10 57-52 58
7
 Вест Хэм 35 15 7 13 53-46 52
8
 Вулверхэмптон 34 15 4 15 33-32 49
9
 Брайтон 35 10 14 11 34-42 44
10
 Ньюкасл 35 11 10 14 40-56 43
11
 Лестер 33 11 9 13 48-54 42
12
 Кр. Пэлас 34 9 14 11 45-42 41
13
 Саутгемптон 35 9 13 13 41-58 40
14
 Астон Вилла 33 12 4 17 44-46 40
15
 Брентфорд 35 11 7 17 41-52 40
16
 Лидс 34 8 10 16 38-72 34
17
 Бернли 34 7 13 14 31-46 34
18
 Эвертон 33 9 5 19 35-55 32
19
 Уотфорд 34 6 4 24 32-69 22
20
 Норвич 34 5 6 23 22-71 21
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7.05 17:00
Бернли – Астон Вилла
 - : -
7.05 17:00
Брентфорд – Саутгемптон
 - : -
7.05 17:00
Кр. Пэлас – Уотфорд
 - : -
7.05 17:00
Челси – Вулверхэмптон
 - : -
7.05 19:30
Брайтон – МЮ
 - : -
7.05 21:45
Ливерпуль – Тоттенхэм
 - : -
8.05 16:00
Арсенал – Лидс
 - : -
8.05 16:00
Лестер – Эвертон
 - : -
8.05 16:00
Норвич – Вест Хэм
 - : -
8.05 18:30
Ман. Сити – Ньюкасл
 - : -
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Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 19
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 26 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 23 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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