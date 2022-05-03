Бруну Фернандеш: «Сейчас «МЮ» ничего не может сделать, кроме как закончить сезон наилучшим образом»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш подвел итоги матча 35-го тура чемпионата Англии против «Брентфорда» (3:0).

«Я давно я не забивал. Конечно, я счастлив, но эти цифры для меня не имеют значения. Хочу увеличивать количество трофеев, а не только голов. В последней домашней игре сезона мы хотели добиться хорошего результата и хорошо выступить. Мы знаем, что могли лучше, но все равно в последнем домашнем матче сезона мы сыграли хорошо. Болельщики замечательно поддерживали нас.

Мы знаем, что наш сезон был не на том уровне, на котором должен быть, но сейчас мы ничего не можем сделать, кроме как закончить его наилучшим образом: выиграть оставшиеся два матча и после этого думать о следующем сезоне», – приводит слова Фернандеша Sky Sports.

После этого матча «МЮ» с 58 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Брентфорд» с 40 очками – на 14-й строчке.