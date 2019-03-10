Брендан Роджерс: "Мне повезло, что в "Лестере" есть Варди"

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс остался доволен действиями нападающего Джейми Варди, который отметился дублем в матче 30-го тура чемпионата Англии против "Фулхэма" (3:1), сообщает официальный сайт "лис". 32-летний англичанин достиг отметки в 100 голов за клуб.

– В эпизоде с первым голом Варди продемонстрировал свою бескорыстность. Он отдал передачу на Тилеманса, хотя мог забить 100-й гол за клуб. Это все говорит о том, какой он игрок. В последние несколько лет Джейми показал, что является нападающим мирового класса. Мне повезло, что Варди есть в "Лестере", – приводит слова Роджерса пресс-служба "лис".

"Лестер" занимает 10 место в турнирной таблице АПЛ с 38 очками.

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