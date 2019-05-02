Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс перед матчем 37-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" отметил высокий уровень игры своих соперников, сообщает официальный Твиттер "лис". Встреча пройдет 6 мая на стадионе "Этихад".

– Нет сомнений в том, что в прошлом году и в этом "Ман Сити" демонстрирует высочайший уровень. У этой команды главный тренер – настоящий пионер современной игры в футбол. Они просто невероятны. "Лестер" сейчас получает удовольствие от матчей. Мы в восторге от игры, встреча с "горожанами" – фантастический вызов, – приводит слова Роджерса пресс-служба "Лестера".

"Лестер" занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ с 51 очком. "Манчестер Сити" с 92 баллами располагается на первой строчке.

“We’re excited by the game, it’s a fantastic challenge for us. After the last game, we’ll look to put in another good performance.”#MciLei pic.twitter.com/d9Oa5aWvFy – Leicester City (@LCFC) 2 мая 2019 г.

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