Брендан Роджерс: «Будет абсолютным позором, если «Ливерпуль» не поднимет над головой трофей АПЛ»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс выразил уверенность, что «Ливерпуль» заслужил шанс поднять над головей трофей премьер-лиги и отпраздновать чемпионство. «Красные» набрали в 29 играх 82 очка из 86 возможных, опережая «Манчестер Сити» на 25 очков. Предыдущий раз «Ливерпуль» становился чемпионом Англии до учреждения премьер-лиги, в 1990 году.

— Они однозначно лучшая команда. То, как они играют, их уровень игры — они просто невероятны. Будет абсолютным позором, если им не дадут возможности поднять над головой трофей.

Они ждали этого так долго. Они этого заслуживают, но Юрген, как и все остальные, рассчитывает, что играть можно будет, когда наступит полная безопасность.