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«Бред». Зинченко о слухах, что он хотел получить российское гражданство

14:31
Александр Зинченко. Фото AFP
Александр Зинченко. Фото AFP
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Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко опроверг информацию о том, что он собирался получить российский паспорт.

Ранее агент Олег Еремин заявил, что «был разговор о том, что Зинченко может получить российский паспорт». Но потом процесс получения гражданства затянулся, и последовало приглашение в сборную Украины.

Украинский футболист прокомментировал данную новость в комментариях Instagram

— Бред, — коротко написал бывший футболист «Уфа».

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