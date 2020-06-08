«Бред». Зинченко о слухах, что он хотел получить российское гражданство
14:31
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко опроверг информацию о том, что он собирался получить российский паспорт.
Ранее агент Олег Еремин заявил, что «был разговор о том, что Зинченко может получить российский паспорт». Но потом процесс получения гражданства затянулся, и последовало приглашение в сборную Украины.
Украинский футболист прокомментировал данную новость в комментариях Instagram
— Бред, — коротко написал бывший футболист «Уфа».
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