«Брайтон» продлил контракт с Лалланой до конца следующего сезона

«Брайтон» объявил о продлении контракта с полузащитником Адамом Лалланой.

Новое соглашение с 34-летним англичанином будет действовать до конца июня 2024 года.

Лаллана выступает за «Брайтон» с июля 2020 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 18 матчах за команду во всех турнирах.