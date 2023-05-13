Болельщик напал на тренера «Ньюкасла» Хау во время матча с «Лидсом»

Один из болельщиков напал на главного тренера «Ньюкасла» Эдди Хау во время гостевого матча 36-го тура АПЛ с «Лидсом» (2:2), сообщает Goal.

На 90+3-й минуте встречи фанат выбежал в техническую зону, схватил Хау за руку, что-то сказал ему, а потом толкнул. После этого стюарды и охрана вывели болельщика за пределы поля.

«Ньюкасл» занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 66 очков. «Лидс» располагается на 18-й строчке — 31 очко.