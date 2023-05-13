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Сегодня, 19:41

Болельщик напал на тренера «Ньюкасла» Хау во время матча с «Лидсом»

Мария Гусева
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Один из болельщиков напал на главного тренера «Ньюкасла» Эдди Хау во время гостевого матча 36-го тура АПЛ с «Лидсом» (2:2), сообщает Goal.

На 90+3-й минуте встречи фанат выбежал в техническую зону, схватил Хау за руку, что-то сказал ему, а потом толкнул. После этого стюарды и охрана вывели болельщика за пределы поля.

«Ньюкасл» занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 66 очков. «Лидс» располагается на 18-й строчке — 31 очко.

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Майкл Олисе установил рекорд «Кристал Пэлас» по голевым передачам за сезон
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 34 26 4 4 89-31 82
2
 Арсенал 35 25 6 4 83-39 81
3
 Ньюкасл 35 18 12 5 63-31 66
4
 МЮ 35 20 6 9 51-41 66
5
 Ливерпуль 35 18 8 9 67-42 62
6
 Тоттенхэм 36 17 6 13 65-59 57
7
 Астон Вилла 36 17 6 13 48-44 57
8
 Брайтон 33 16 7 10 63-45 55
9
 Фулхэм 36 15 6 15 52-49 51
10
 Брентфорд 35 12 14 9 52-45 50
11
 Челси 35 11 10 14 36-41 43
12
 Кр. Пэлас 36 11 10 15 37-46 43
13
 Вулверхэмптон 36 11 7 18 30-52 40
14
 Борнмут 36 11 6 19 37-69 39
15
 Вест Хэм 35 10 7 18 38-50 37
16
 Нот. Форест 36 8 10 18 36-67 34
17
 Эвертон 35 7 11 17 32-53 32
18
 Лидс 36 7 10 19 46-71 31
19
 Лестер 35 8 6 21 49-64 30
20
 Саутгемптон 36 6 6 24 31-66 24
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Челси – Нот. Форест
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Кр. Пэлас – Борнмут
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Букайо Сака

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Леандро Троссар

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Хуниор Фирпо

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