Майкл Олисе установил рекорд «Кристал Пэлас» по голевым передачам за сезон

Полузащитник Майкл Олисе установил рекорд «Кристал Пэлас» по результативным передачам за один сезон, сообщает Opta.

21-летний француз отдал голевую передачу в матче 36-го тура АПЛ против «Борнмута» (2:0). Для него она стала 10-й в этом сезоне чемпионата Англии, предыдущий рекорд «орлов» — 9 ассистов за сезон (Уэйн Раутледж в сезоне-2004/05 и Уилфрид Заа-2016/17).

В этом сезоне АПЛ Олисе по ассистам уступает только Кевину де Брюйне (16) и Букайо Саке (11).