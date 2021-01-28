«Бешикташ» сделал официальное предложение Тосуну. На игрока претендует ЦСКА

Нападающий «Эвертона» Дженк Тосун может вернуться в Турцию. 29-летний футболист получил предложение от «Бешикташа», сообщает в Twitter журналист Атакан Курт.

Форвард уже прилетел на родину, чтобы лично провести переговоры.

26 января появилась информация, что Тосун получил предложение от ЦСКА. «Эвертон» готов отпустить Тосуна в аренду, если его новая команда будет полностью выплачивать игроку зарплату.

В текущем сезоне Тосун провел 7 матчей за «ирисок» и забил один гол. Его контракт с «Эвертоном» действует до 30 июня 2022 года. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 7 миллионов евро.

На счету Тосуна 45 игр в составе сборной Турции и 18 забитых мячей.