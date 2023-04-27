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27 апреля, 20:11

Бербатов высказался о сравнении «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов рассказал, что могу перейти в команду «горожан» в 2008 году.

«В те времена не было никакого сравнения «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Не было никаких сомнений по поводу того, что я должен выбрать. Только одна команда. На мой взгляд, тогда был подходящий момент сделать, возможно, последний шаг к вершине моей карьеры. Одна из причин, по которой я хотел быть частью той команды, — это игроки. Кто не хочет играть с такими партнерами, как Роналду, Руни и Тевес? Ты хочешь быть там, быть частью этой команды. Хочешь испытать себя против лучших игроков. Это был вызов. Конечно, на футбольном пути нужно получать удовольствие», — приводит слова Бербатова 90min.

Болгарский футболист выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2008 по 2012 год.

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
Димитар Бербатов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 33 23 6 4 78-38 75
2
 Ман. Сити 31 23 4 4 82-29 73
3
 Ньюкасл 32 17 11 4 58-26 62
4
 МЮ 31 18 6 7 48-39 60
5
 Тоттенхэм 33 16 6 11 60-53 54
6
 Астон Вилла 33 16 6 11 46-41 54
7
 Ливерпуль 32 15 8 9 61-39 53
8
 Брайтон 31 15 7 9 61-40 52
9
 Брентфорд 34 12 14 8 52-44 50
10
 Фулхэм 32 13 6 13 44-43 45
11
 Кр. Пэлас 34 10 10 14 35-45 40
12
 Челси 32 10 9 13 30-35 39
13
 Вулверхэмптон 34 10 7 17 29-50 37
14
 Борнмут 33 10 6 17 32-63 36
15
 Вест Хэм 33 9 7 17 37-47 34
16
 Лидс 33 7 9 17 42-63 30
17
 Нот. Форест 34 7 9 18 30-62 30
18
 Лестер 33 8 5 20 44-57 29
19
 Эвертон 33 6 10 17 25-50 28
20
 Саутгемптон 33 6 6 21 27-57 24
Результаты / календарь
1 тур
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.04 14:30
Кр. Пэлас – Вест Хэм
 4 : 3
29.04 17:00
Брентфорд – Нот. Форест
 2 : 1
29.04 17:00
Брайтон – Вулверхэмптон
 6 : 0
30.04 16:00
Борнмут – Лидс
 - : -
30.04 16:00
Фулхэм – Ман. Сити
 - : -
30.04 16:00
МЮ – Астон Вилла
 - : -
30.04 16:00
Ньюкасл – Саутгемптон
 - : -
30.04 18:30
Ливерпуль – Тоттенхэм
 - : -
1.05 22:00
Лестер – Эвертон
 - : -
2.05 22:00
Арсенал – Челси
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 33
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 24
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 20
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 11
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 10
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 21 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 32 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 20 1 5
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