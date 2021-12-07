Бенитес стал вторым тренером, обыгравшим «Арсенал» с четырьмя командами АПЛ

«Эвертон» в матче 15-го тура чемпионата Англии обыграл «Арсенал» со счетом (2:1).

Главный тренер «ирисок» Рафаэль Бенитес одержал победу над лондонцами с четвертым английским клубом — ранее ему удалось победить во главе «Ливерпуля», «Челси» и «Ньюкасла». До этого единственным тренером, которому удалось победить «Арсенал» в АПЛ с четырьмя разными командами, был Марк Хьюз («Блэкберн», «Манчестер Сити», «КПР», «Сток»).

«Эвертон» прервал безвыигрышную серию в АПЛ, которая длилась 8 матчей.

После этого матча «Арсенал» с 23 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Эвертон» с 18 очками — на 12-й строчке.