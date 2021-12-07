Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор подвел итоги матча 15-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (1:2).

«Сложно принять это. Полагаю, что в целом мы не играли на том уровне, на котором должны были. У нас были хорошие моменты, но мы должны играть гораздо лучше. Сложно объяснить, что именно произошло. Мы должны действовать лучше, когда ведем в счете. Мы остановились и дали сопернику возможность действовать так, как они хотели. Думаю, это проблема психологии. Ведя 1:0, начинаешь бояться упустить преимущество, и именно это, на мой взгляд, было нашей ошибкой», — приводит слова Эдегора BBC Sport.

«Эвертон» прервал безвыигрышную серию в АПЛ, которая длилась 8 матчей.

После этого матча «Арсенал» с 23 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Эвертон» с 18 очками — на 12-й строчке.