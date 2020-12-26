Бьелса решил разыграть автомобиль среди сотрудников «Лидса»

Нападающий «Лидса» Патрик Бэмфорд рассказал, что на Рождество главный тренер команды Марсело Бьелса решил разыграть автомобиль среди сотрудников клуба.

В перечень претендентов не попали футболисты и помощники испанского специалиста, но нашлось место для садовников клубной базы, поваров и прочих представителей административного персонала.

«Бьелса хочет, чтобы каждый чувствовал себя частью общего дела. Футболисты и тренеры всегда стоят на переднем плане, но за их плечами работает достаточно много людей, которые в не меньшей степени помогают добиваться поставленных целей», — приводит слова Бэмфорд The Telegraph со ссылкой на клубный подкаст.

Напомним, что ближайший матч с участием «Лидс» запланирован на воскресенье, 27 декабря, когда команда дома будет принимать «Бернли».