«Барселона» охладила интерес к Обамеянгу

«Барселона» охладила интерес к нападающему «Арсенала» Пьеру-Эмерику Обамеянгу, сообщает Daily Mail.

По информации источника, каталонский клуб решил не приобретать 30-летнего габонца и сосредоточился на другой трансферной цели, 22-летнем аргентинском нападающем «Интера» Лаутаро Мартинесе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Манчестер Юнайтед» может купить Обамеянга за 50 миллионов фунтов. В сезоне-2019/20 Габонец забил 20 голов и отдал 1 результативную передачу в 32 матчах за «Арсенал».