Защитник «Монреаль Импэкт» Бакари Санья жестко раскритиковал свой бывший клуб — лондонский «Арсенал».

— Похоже, что сейчас это цирк, а не клуб. Неизвестно наверняка, кто там руководит, кто принимает решения, и похоже, что игрокам не хватает уверенности на поле. Неизвестно даже, кто будет следующим тренером, и это очень, очень запутанная ситуация для клуб, — приводит слова Саньи Daily Mail.

В последние годы какие-то игроки неизменно уходят в конце сезона, и клуб уже давно не может сохранить одну и ту же группу игроков. Как только в команду придет главный тренер, начнется новый процесс и появится новая возможность снова засиять.

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