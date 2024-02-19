Азар поделился мнением о ситуации «Челси» в АПЛ

Бывший вингер «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар поделился мнением о нынешнем положении лондонцев. Команда идет на 10-м месте в чемпионате Англии.

«За последние два года в команде произошли большие изменения. Не только игроки, но и новые владельцы. Это новая история. Как болельщики мы просто должны подталкивать их и следовать за ними», —цитирует Азара журналист Саймон Филлипс в соцсети Х (ранее Twitter).

Бельгиец играл в «Челси» с 2012 по 2019 год. За это время он провел 352 матча во всех турнирах, отметившись 110 голами и 92 результативными передачами.

В составе «Челси» 32-летний вингер дважды становился чемпионом Англии, два раза побеждал в Лиге Европы, по одному разу выигрывал Кубок и Суперкубок Англии.