«Астон Вилла» сделала предложение «Марселю» по Гендузи

Полузащитник «Марселя» Маттео Гендузи может продолжить карьеру в «Астон Вилле», сообщает L'Equipe.

Главный тренер «Виллы» Унаи Эмери хочет воссоединиться с полузащитником, с которым он уже работал в «Арсенале».

В текущем сезоне на счету полузащитника 25 матчей за французский клуб во всех турнирах, 4 гола и 3 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.