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«Астон Вилла» может подписать Адебайора

10:20
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«Астон Вилла» может подписать нападающего Эмманюэля Адебайора. Как сообщает A Bola, бирмингемцы рассматривают возможность усиления состава 36-летним форвардом, который в Англии ранее выступал за «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» и «Арсенал».

Последним клубом Адебайора был «Кайсериспор», контракт с которым у него истек. Таким образом, форвард стал свободным агентом. «Астон Вилла» в турнирной таблице премьер-лиги занимает 17-е место после 21 матча.

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