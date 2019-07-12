Аспиликуэта рад назначению Лэмпарда

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта рад назначению Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера команды.

- Лэмпард играл за "Челси" на протяжении долгого и успешного времени и стал примером для всех, - цитирует Goal.com Аспиликуэту. - Глядя на него, хочется устанавливать новые рекорды и становиться только лучше. Предвкушаем новый сезон. Команде необходимо снова научиться побеждать.

Контракт Лэмпарда с лондонцами рассчитан на три года. 41-летний специалист с мая 2018-го возглавлял "Дерби Каунти". Под его руководством команда вышла в финал плей-офф чемпионшипа за место в премьер-лиге, но уступили "Астон Вилле".

Лэмпард выступал за "Челси" с 2001 по 2014 год, провел за команду больше 600 матчей и забил 211 голов, став таким образом лучшим бомбардиром клуба за всю его историю. Экс-футболист трижды становился с лондонской командой чемпионом Англии (2004/05, 2005/06, 2009/10), четырежды обладателем Кубка страны (2007, 2009, 2010, 2012), выигрывал Лигу чемпионов (2011/2012) и Лигу Европы (2012/2013).