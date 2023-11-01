Артета высказался о травме Жезуса

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал сроки восстановления форварда «канониров» Габриэла Жезуса.

«Честно говоря, я не собираюсь указывать сроки восстановления Габриэля Жезуса, потому что однажды сделал это, но оказалось, что все совершенно не так. Нам нужно быть осторожными. Он торопит всех и хочет вернуться как можно быстрее», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо.

26-летний бразилец получил повреждение в матче против «Шеффилд Юнайтед» (5:0) в 10-м туре АПЛ. В текущем сезоне Жезус провел 11 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.