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Артета сожалеет, что в «Арсенале» нет таких игроков, как Аршавин

03:17
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета вспомнил футболистов, которые ранее выступали в лондонском клубе на позиции Месута Езила.

— Вспомните, какие игроки у нас выступали раньше на позиции Езила и Гендузи, — цитирует Артету Sky Sports. — Это Касорла, Росицки, Аршавин, Рэмси, Мхитарян, Уилшир. Таких сейчас нет в клубе. Мы должны возобновить этот цикл, потому что в ином случае таких игроков больше не будет в «Арсенале». А они — важная часть любого состава.

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