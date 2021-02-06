Артета считает, что «Арсенал» играл лучше «Астон Виллы»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета объяснил поражение от «Астон Виллы» (0:1) в матче 23-го тура чемпионата Англии.

«Я очень разочарован поражением и тем, как мы проиграли, — цитирует Артету ВВС 6 февраля. — Мы были лучшей командой. Мы контролировали каждый участок поля, но отдали им мяч.

Затем мы дали им еще три хороших шанса. Потом мы должны были забивать, но не смогли найти правильный удар, правильный пас.

Они были лучше в штрафных площадках. Так выигрываются матчи. Мы создали достаточно моментов, но не забили, поэтому не смогли выиграть матч».

Единственный мяч в этой игре забил Олли Уоткинс на второй минуте.