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В «Астон Вилле» сообщили, что не будут выкупать Баркли у «Челси»

10:26
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Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит сообщил, что его клуб не будет выкупать арендованного у «Челси» полузащитника Росса Баркли.

«Росс пришел к нам на правах аренды в начале сезона. Мы договаривались, что это будет лишь аренда. У Баркли еще два года контракта с «Челси», мы не обсуждали возможность выкупа футболиста», — приводит Mirror слова Смита.

Баркли перешел в «Астон Виллу» на правах аренды в сентябре 2020 года. На его счету 4 гола и 1 результативная передача в 23 матчах за «виллианов».

Дополнительная информация:

https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/dean-smith-confirms-aston-villa-23962701

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