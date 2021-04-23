В «Астон Вилле» сообщили, что не будут выкупать Баркли у «Челси»
10:26
Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит сообщил, что его клуб не будет выкупать арендованного у «Челси» полузащитника Росса Баркли.
«Росс пришел к нам на правах аренды в начале сезона. Мы договаривались, что это будет лишь аренда. У Баркли еще два года контракта с «Челси», мы не обсуждали возможность выкупа футболиста», — приводит Mirror слова Смита.
Баркли перешел в «Астон Виллу» на правах аренды в сентябре 2020 года. На его счету 4 гола и 1 результативная передача в 23 матчах за «виллианов».
Дополнительная информация:
https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/dean-smith-confirms-aston-villa-23962701
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