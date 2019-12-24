Артета рассказал о том, что требует от игроков «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета перед матчем 19-го тура чемпионата Англии против «Борнмута» рассказал, чего ждет от своих игроков, сообщает официальный сайт лондонцев. Встреча пройдет 26 декабря.

— Я хочу, чтобы игроки чувствовали ответственность, выходили на поле с агрессией и страстью, потому что представляют свой клуб, — приводит слова Артеты пресс-служба «Арсенала». — Это самое основное, что я буду требовать от них.

«Арсенал» с 23 очками занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ.