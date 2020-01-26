Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался в адрес нападающего Габриела Мартинелли. Он считает, что 18-летний игрок постепенно заработает статус, если будет работать усердно.

— Его ждет долгий путь, — приводит Sky Sports слова Артеты. — Я хочу, чтобы он упорно тренировался каждый день, и тогда постепенно он заработает статус, если будет работать усердно. Но это дело не двух дней. Я слышал о Габи до того, как он присоединился к нам, и когда я увидел его на тренировке, то, о чем я говорил, подтвердилось. Я считаю то, как он сражается и как он храбро проявляет себя в каждом моменте, очень необычно для 18-летнего. Его боевой дух невероятен. Он все время стремится забить гол.

Мартинелли забил в последних двух матчах за клуб. В общей сложности у него 10 голов в этом сезоне. К форварду проявил интерес «Реал Мадрид», но руководство «канониров» намерено удержать его повышением зарплаты. «Арсенал» собирается утроить оклад Мартинелли — с 10 тысяч фунтов стерлингов в неделю до 30 тысяч.