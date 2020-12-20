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Артета не думает об увольнении «Арсенала», несмотря на 8 поражений в сезоне

09:55
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал положение команды.

«Я понимаю, о чем идет речь. Моя энергия и мое внимание сосредоточено только на том, чтобы вывести команду из этой ситуации, поддерживая дух в команде и борьбу, которую парни демонстрируют каждый раз, когда выходят на поле. Вы видите это, вы не можете этого отрицать. Уходить я не планирую», — цитирует Артету Goal.

На данный момент лондонцы занимают 15 место в АПЛ с 14 очками. Команда проиграла 8 матчей в 14 турах.

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