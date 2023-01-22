Артета: «Мы верили, что сможем победить «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 21-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (3:2).

«Матч получился эмоциональным, много страсти. Лучше и быть не может. Особенно во втором тайме игра была невероятной. Выиграть его таким образом еще лучше. Мы были собраны и решительны одновременно. Мы все время верили, что сможем победить. Мы заслужили быть там, где мы есть, из-за того, как мы играем. Но есть много вещей, которые мы можем сделать намного лучше», — приводит слова АртетыSky Sports.

«Арсенал» набрал 50 очков и сохраняет лидерство в турнирной таблице. Команда Микеля Артеты опережает «Манчестер Сити» на 5 очков, а также имеет одну игру в запасе.

«Манчестер Юнайтед» остался на четвертой строчке, имея в активе 39 очков после 20 матчей.