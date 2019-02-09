"Арсенал" все ближе к топ-4". Эмери - о победе над "Хаддерсфилдом"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери после победы над "Хаддерсфилдом" в матче 26-го тура чемпионата Англии (2:1) заявил, что его команда все ближе подходит к топ-4.

- Хорошая победа. Думаю, мы отлично сегодня поработали, - приводит слова Эмери BBC. - Мы долго не могли победить на выезде, но теперь приблизились к топ-4. Перед каждым матчем мы хотим не пропустить, но главное - это победа. Мы должны были просто забить на один мяч больше, чем соперник.

"Арсенал" занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 50 очков.

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