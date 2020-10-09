«Арсенал» пытается найти варианты с арендой для Салиба
«Арсенал» хочет отдать защитника Вильяма Салиба в аренду, сообщает Goal.com
По информации источника, 19-летний защитник может отправиться в один из клубов чемпионшипа — второго по силе дивизиона Англии.
Салиба присоединился к «Арсеналу» летом 2019 года за 30 миллионов евро. Сезон-2019/20 француз провел в аренде в «Сент-Этьене», где он принял участие в 17 матчах команды и не отличился результативными действиями.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.