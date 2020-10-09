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«Арсенал» пытается найти варианты с арендой для Салиба

15:35
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«Арсенал» хочет отдать защитника Вильяма Салиба в аренду, сообщает Goal.com

По информации источника, 19-летний защитник может отправиться в один из клубов чемпионшипа — второго по силе дивизиона Англии.

Салиба присоединился к «Арсеналу» летом 2019 года за 30 миллионов евро. Сезон-2019/20 француз провел в аренде в «Сент-Этьене», где он принял участие в 17 матчах команды и не отличился результативными действиями.

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