«Арсенал» продлил контракт с Мавропаносом и отдал его в аренду «Штутгарту»

«Арсенал» объявил о продлении контракта с защитником Константиносом Мавропаносом.

Новое соглашение с 22-летним греком действует до конца июня 2023 года. Сезон-2020/21 защитник проведет в «Штутгарте» на правах аренды. Игрок поможет немецкой команде, вернувшейся в бундеслигу 1 по итогам сезона-2019/20.

В сезоне-2019/20 Мавропанос провел за «Арсенал» 3 матчах, в которых не отличился результативными действиями. Зимой 2020 года футболист перешел в «Нюрнберг» на правах аренды, где принял участие в 12 встречах и также не отличился результативными действиями, получив 4 желтых карточки.