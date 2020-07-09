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«Арсенал» не может достигнуть договоренности по трансферу Партея

9 июля 2020, 15:38

«Арсенал» столкнулся с проблемами в переговорах по трансферу полузащитника «Атлетико» Томаса Партея, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «канониры» пытаются приобрести 27-летнего ганца, однако в данный момент английский клуб далек от достижения договоренности с испанцами по игроку.

В сезоне-2019/20 Партей провел за «Атлетико» 43 матча, на его счету 3 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

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