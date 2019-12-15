«Арсенал» принимает дома «Манчестер Сити» в матче 17-го тура чемпионата Англии. Защитник «горожан» Александр Зинченко вышел на замену на 85-й минуте встречи, заменив Бенжамена Менди.

Для Зинченко эта игра стала первой в АПЛ с 6 октября 2019-го. Тогда команда Хосепа Гвардьолы проиграла «Вулверхэмптону»? (0:2).

Ранее 23-летний украинский футболист восстанавливался от повреждения.

Чемпионат Англии по футболу: новости и статьи, календарь и результаты игр, турнирная таблица, обзоры матчей