«Арсенал» интересуется вратарем «Барселоны» после травмы Лено

«Арсенал» рассматривает возможность подписания вратаря «Барселоны» Нету, сообщает Sport. Лондонцы ищут возможную замену основному голкиперу команды Бернду Лено, который получил травму колена в субботней игре с «Брайтоном» (1:2) и может потратить много времени на восстановление.

«Арсенал» хочет взять Нету в аренду с возможностью выкупа, но «Барсу» такие условия не устраивают: каталонский клуб требует за него 20 миллионов евро.

Нету не смог выиграть конкуренцию у Марка-Андре тер Штегена и провел в нынешнем сезоне только три матча во всех турнирах.